Quotidiano.net - Daniel Barenboim annuncia di avere il Parkinson, ma continuerà a dirigere

Il direttore d'orchestrahato pubblicamente di essere affetto dal. In un comunicato della sua fondazione, il musicista afferma di poter comunque continuare a, pur compatibilmente con le sue condizioni di salute. "Vorreire oggi che soffro del morbo di. Per il futuro adempierò a più doveri professionali possibili. Quando non sarà possibiledipenderà dal fatto che la mia salute non lo consenta", ha scritto.