Lanotiziagiornale.it - “Dall’Ue mai chiesto la Legge bavaglio”. La Commissione sbugiarda le destre

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Una cosa è certa: lasulla pubblicazione delle intercettazioni, l’hanno voluta in tanti, ma tra questi non c’è l’Unione Europea. A ribadirlo il convegno “e libertà d’informazione”, tenutosi ieri a Roma su iniziativa della senatrice M5S Dolores Bevilacqua, vicepresidente dellaPolitiche UE del Senato.Tra i relatori anche Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, Alessandra Costante, segretaria Fnsi, Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti e Paolo Corsini, direttore approfondimento Rai.L’Unione non ha mai parlato di divieti di pubblicazione degli atti, anziFulcro della riflessione, la risposta giunta dallaeuropea, interrogata sul modo nel quale la direttiva Ue 343 in tema di presunzione di innocenza sia stata recepita in Italia.