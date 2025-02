Lanazione.it - Dalle terme alle botteghe, proposte alla Bit dalla Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 febbraio 2025 - TanteBorsa internazionale del Turismo (Bit), l'appuntamento fieristico del settore in programma dal 9 all'11 febbraio a Milano. Il gruppo&Spa Italia, che ha fra le sue aziendedi Saturnia Natural Destination edi Chianciano, proporrà ai visitatori tre momenti esperienziali (Wellness Stop&go, Aufguss freestyle Show e Beauty Visage), e per gli addetti ai lavori un panel di approfondimento il 10 febbraio, intitolato "Heritage e longevità: dtradizione delle acque di Saturnia a De Montel, le nuovedi Milano". Sarà invece dedicato ad "Arezzo città delle arti", il progetto che presenterà la Fondazione Arezzo Intour: articolato attraverso alcuni punti chiave che, in primo luogo vedono la valorizzazione di percorsi diffusi sul tema delle arti, coinvolgendo grie, laboratori e negozi in una narrazione condivisa della storia e della cultura aretina.