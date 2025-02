Iltempo.it - Dall'Adriano al Reale, i piani del mega-fondo che si è comprato i cinema di Roma

Cinquanta milioni di euro per acquistare e rilanciare le saletografichene, alcune ancora profittevoli, altre chiuse da anni e in decadenza. A investire per metterle in portafoglio è la Hadrian's Wall, società olandese, gestita dal gruppo Wrm, che sbarca acon l'obiettivo di risollevare le sorti di un pezzo importante del patrimonio culturale della città. Gli asset in questione sono nove e hanno nomi altisonanti che, a molti cittadini capitolini, ormai avanti nell'età, ricordano giovinezze spensierate. Parliamo non solo dell'e dell'Atlantic, in grado ancora di generare incassi rilevanti e dunque profittevoli, ma anche di insegne icone per la Capitale come, Excelsior, Empire, Royal, Ambassade, Virgilio (a Bracciano) e. La società ha acquistato gli asset immobiliari partecipando a un'asta legata alla procedura di concordato fallimentare dell'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, proprietario delle sale.