Dalla pagina allo schermo | dalla teoria alla pratica

Entra nel vivo il progetto formativo. Percorsi di didattica laboratoriale sul rapporto tra cinema e fumetti, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’a.s. 2024/2025 e che vede coinvolti gli Istituti Scolastici di Latina I.C. Don Milani, I.C. Torquato Tasso e I.C. Giuseppe Giuliano. Da martedì 11 febbraio avranno inizio gli incontri di laboratorio, con appuntamenti settimanali che finoprima metà di aprile vedranno gli studenti impegnati nella realizzazione di un unico grande fumetto collettivo. I laboratori saranno tenuti da Ilaria Palleschi e Viola Coldagelli, che seguiranno gli studenti nel disegno di ambienti e personaggi, fornendo loro gli strumenti necessari per padroneggiare le tecniche del disegno, del fumetto e della narrazione.