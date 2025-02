Iltempo.it - Dalla nebbia al piano di volo: i punti oscuri della tragedia di Rovagnati

Ricopriva il ruolo di amministratore delegato dell'azienda di famiglia, Lorenzo, 41 anni, morto a seguito di uno schianto in elicottero presso il Castello di Castelguelfo, a Noceto, in provincia di Parma. Titolare del noto salumificio industriale assieme al fratello Ferruccio. Sposato dal 2019, era padre di due figli e in attesa del terzo. Lorenzoera solito raggiungere il castello nel parmense viaggiando in elicottero, partendosua abitazione di Biassono, in provincia di Monza. Ieri l'ultimo viaggio. L'erede dell'azienda di salumi, è morto con altre due persone - i piloti del mezzo - precipitando con il suo A109 poco dopo le 19 nella tenuta di famiglia che visitava abitualmente di mercoledì. Una vasta area che si sviluppa intorno a un castello con vari edifici e un ampio parco.