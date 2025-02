Linkiesta.it - Dalla moda alla scultura: il viaggio creativo tra natura e tessuto di Kinga Földi

è una scultrice tessile ungherese che, dopo una brillante carriera come costumista teatrale, ha intrapreso da alcuni anni un percorso artistico indipendente. Abbiamo perciò voluto farci raccontare il suo percorso, cercando di comprendere meglio il perché tante persone dopo un percorso nellao nel teatro, diventino artiste. La risposta sembra risiedere nella ricerca di una completa libertà di espressione: diventare finalmente le “registe” della propria visione.Helpless. Courtesy of the artistForte di una solida formazione accademica e professionale nel mondo dellaha trovato la sua vera vocazione artistica perfezionando nel corso del tempo la tecnica del pin-tuck. Questo metodo di cucito decorativo, originariamente impiegato per la realizzazione di camicette, è divenuto uno degli elementi distintivi delle sue sculture.