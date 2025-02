Sport.quotidiano.net - Dal campo. C’è pace per gli acciaccati. Niente lesioni

Piccolo sospiro di sollievo in casa azzurra per i problemi muscolari accusati durante l’ultima trasferta di Torino contro la Juventus da Ismajli, Anjorin e Fazzini. Nessuno dei tre infatti hae questo scongiura una assenza prolungata. Ciò non vuol dire però che potranno essere a disposizione già sabato per la sfida col Milan. Le loro condizioni saranno infatti valutate giorno dopo giorno, con il difensore albanese che ad oggi è quello con più chance di entrare nella lista dei convocati. In ogni caso, visto che il campionato è ancora lungo, la direzione che lo staff medico seguirà è quella della prudenza. Pur vivendo un momento delicato, infatti, e con già tanti problemi di organico un conto è perdere un calciatore per una o due partite, ben diverso sarebbe doverci rinunciare per uno o due mesi per delle ricadute.