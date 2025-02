Bergamonews.it - Da venerdì arriva l’aria fredda dall’est Europa. Nel weekend pioggia e neve a bassa quota

Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaL’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’occidentale proteggerà ancora per oggi anche il nord Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche e pertanto avremo un’altra giornata caratterizzata da tempo asciutto e soleggiato, con solamente il passaggio di qualche velatura e la formazione di nebbie in pianura nelle ore più fredde.Da domani l’indebolimento dell’alta pressione permetterà aldi raggiungere anche la Francia e poi la nostra regione, determinando un peggioramento del tempo che proseguirà nel fine settimana, con precipitazioni diffuse efino a quote collinari in una prima fase.