Fanpage.it - “Da solo non posso andare a prendere il bancomat”: poliziotto fuori servizio accompagna l’80enne alle poste

Un uomo di 80 anni residente a Galatina (Lecce) ha chiesto alla polizia dirlo allo sportello postale per ritirare la carta bancomat. L'uomo ha infatti raccontato dei suoi gravi problemi di deambulazione, spiegando loro di non essere in grado didaa ritirare la sua carta.