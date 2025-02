Lanotiziagiornale.it - Da Nordio e Piantedosi versioni contrastanti. La fuga di Meloni sul caso Almasri si trasforma in autogol

Una difesa piena di buchi che sbugiarda la premier e si risolve in un attacco senza precedenti alla Corte penale internazionale e alla magistratura. È quella che mette in scena in Parlamento il ministro della Giustizia, Carlonell’informativa sul.“Il ruolo del ministro non è semplicemente quello di un organo di transito delle richieste che arrivano dalla Corte; non è un passacarte”, dice il Guardasigilli che sostiene di aver rilevato sin dalla prima lettura “tutta una serie di criticità sulle richieste di arresto che avrebbero reso impossibile una immediata richiesta alla corte d’appello”.Richiesta peraltro “pervenuta in lingua inglese, con svariati allegati in lingua araba”. L’attacco alla Cpi avviene in un crescendo di accuse.L’attacco disenza precedenti alla Corte penale internazionaleparla di “gravissime anomalie, che sono state rilevate dalla stessa Corte che si è riunita apposta per cambiare mezza struttura del primo atto che era stato notificato a noi e sulla base del quale io avrei dovuto chiedere quel provvedimento.