Iodonna.it - Da "Le mille bolle blu" di Mina a "Rolls Royce" di Achille Lauro, ecco i brani "flop" in classifica che hanno avuto la loro rivincita

Nella lunghissima storia del Festival di Sanremo si è visto di tutto: scandali, polemiche, squalifiche eentrati di diritto nella storia della musica leggera italiana. In molti casi, però, tante canzoni che oggi sono considerate dei classici all’epoca dellapresentazione non vennero affatto capite. Piazzandosi nella parte bassa dellao addirittura elite prima della finalissima.le 20 canzoni incomprese chela. Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in gara? X Leggi anche › Emis Killa indagato, si ritira da Sanremo 2025: «La magistratura deve lavorare con serenità» Festival di Sanremo: le 20 canzonidiventate famoseVita spericolata di Vasco Rossi (1983)Forse il brano più conosciuto e amato del rocker di Zocca, Vita spericolata non fece una bella figura a quel Festival di Sanremo vinto dalla sconosciuta Tiziana Rivale.