Da Deportee di Woody Guthrie a Pronti a salpare La canzone di Edoardo Bennato sul dramma dei migranti

Dadi. L’omaggio dialdeiè servito. Nella scaletta dei concerti del 78enne cantautore napoletano degli ultimi anni, proprio come nell’ultimo live al Teatro Verdi di Montecatini nel novembre scorso, c’è sempre.Il brano dedicato a Fabrizio De Andrè, ballata acustica sugli econ arpeggio di chitarra e armonica.racconta spesso che nei primi anni di carriera in scaletta non mancava mai l’antesignana di: quelscritto dal folk singer statunitense che in questi giorni riemerge al cinema in A complete unknown su Bob Dylan;chededicò ad un gruppo di emigrati messicani che nel 1948 erano andati in California per lavorare nei campi di frutta. Finito il lavoro ivennero riportati in Messico in aereo per non pagare le tasse di immigrazione, ma quell’aereo cadde nel canyon di Los Gatos e gli emigrati morirono.