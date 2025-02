Da Bper offerta sulla Popolare di Sondrio | operazione da 43 miliardi Ecco l’ultima mossa sullo scacchiere delle banche italiane

Ilfattoquotidiano.it - Da Bper offerta sulla Popolare di Sondrio: operazione da 4,3 miliardi. Ecco l’ultima mossa sullo scacchiere delle banche italiane

Un’altraa sorpresalancia un’pubblica di scambioBancadiper creare “uno dei principali operatori” con una “forte presenza nelle regioni a maggior sviluppo economico”. Così l’ex Bancadell’Emilia-Romagna punta a “consolidare il proprio posizionamento”. Vista “l’accelerazione fortissima di questi mesi” per“è diventato di fondamentale importanza “attuare un processo aggregativo che permetta di conseguire obiettivi di rafforzamento competitivo e dimensionale in linea con le tendenze in atto, preservando al tempo stesso le specificità che ciascun istituto esprime a livello locale sia in termini di competenze che di legami con il territorio di riferimento”.L’punta al delisting di Pope a una integrazionedue realtà entro fine anno che “potrà realizzarsi in modo rapido ed efficace anche grazie a modelli di business affini e valori condivisi”.