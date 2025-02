Lanazione.it - Cykeln 2025: si parte da Pistoia. Presentata la maglia celebrativa

Ildi, la popolare società ciclistica (competizioni estreme, scatto fisso, granfondo e mediofondo) e podistica rappresentativa di tutta la Toscana, rida. Il sodalizio ha scelto la nostra città, ritenuta un’incantevole vetrina. Dopo la presentazione della magliettadella Maratona di Firenze all’agenzia SettePuntoQuattro di, gli atleti si sono riversati sulle strade e nei sentieri regionali, nazionali e internazionali per una nuova, intensa e appassionante annata di gare. A capitanare la sezione ciclismo Gianluca Scafuro, impegnato a breve nella The Mule Trail Race, una ultracycling in bikepacking in autonomia di 630 chilometri che si svolge nella natura della splendida Costarica (il nostro sarà pure ricevuto dall’ambasciatore italiano).