Curva Inter e Milan, inizia il countdown di Chinè – TS

Come si legge su Tuttosport, in casasi aspetta con attenzione la data del 25 febbraio, giorno in cui si dovrà sapere il proseguo dell’indagine della Procura sportiva sul caso di TEMPI STRETTI – Sulle pagine di Tuttosport, a poche ore dalla sfida trae Fiorentina, si chiedono che fine abbia fatto l’indagine di Giuseppe Chiné sulle curve di. Dal 27 novembre, giorno in cui l’attuale numero uno della Procura della FIGC avevato ad analizzare i documenti, sono passati ben 71 giorno. Certo, Chiné è ancora nei tempi previsti per decidere il da farsi, fino al prossimo 25 febbraio. Come riportato dall’articolo 119 del Codice di Giustizia Sportiva, si prevede fino a 30 giorni per l’iscrizione della notizia del presunto illecito nell’apposito registro e fino a 60, da quel momento, per lo svolgimento dell’indagine.