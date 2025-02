Cultura, gli ex Ministri Sangiuliano e Amendola ospiti al Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta

Leggi su Ildenaro.it

Due ex, Gennaroed Enzo, a confronto. La rielezione di Donald Trump e i temi di politica estera esaranno al centro del prossimo appuntamento del ‘dele del’, in programma lunedì 10 febbraio alle 18 presso la Locanda del Cerriglio, il ristorante storico di Napoli che torna a vestirsi die approfondimento dopo i successi delle prime due edizioni.Il giornalista di stampa estera Max Civili intervisterà, ex ministro delladel governo Meloni, sul suo ultimo“Trump – La rivincita” (Mondadori), che analizza la spiazzante seconda vittoria del tycoon. L’ultima versione di una biografia che offre un racconto senza sconti dell’uomo più potente del mondo. L’autore dialogherà con Enzo, parlamentare dem ed ex ministro delle politiche europee nel governo Conte/2.