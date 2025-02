Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.Simpatica espressione francese che si traduce in italiano in vicolo cieco, situazione senza uscita, letteralmente tradotto con in fondo al sacco.Negli anni dei trionfi europei dei ratti, a denti stretti possiamo anche dire meritati, come timoniere dell’armata berlusca, c’era il prode Arrigo da Fusignano, teorico di un calcio estremamente efficace, ma a mio modesto parere di una noia mortale. Ecco che la traduzione meneghina del “Cul de Sac” diventa letterale, dalla nebbia di Belgrado alla Steaua Bucarest, accompagna spesso le gesta dei grandi campioni, che purtroppo militavano tra loro.La Dea Bendata, quando si occupa di calcio, diventa bizzosa e particolarmente irritante, nella disordinata misura in cui distribuisce i suoi favori a coloro che non li meritano.Non mi sento proprio di giustificare quest’ultimo soffertissimo derby, con il detto latino ” Audaces fortuna juvat”, perché di audace da parte della famiglia dei Muridi rossoneri, c’è stato poco o nulla se non Chiffi!Come sempre il prepartita nei derby è angosciante, un misto esplosivo tra ragione e sensazioni contrastanti.