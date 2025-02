Ilfogliettone.it - Crosetto: grave truffa a mio nome, nessuno cada in trappola

Telefonavano spacciandosi per lo staff del ministro della Difesa Guido, mettendo in piedi raggiri e intascando bonifici per decine di migliaia di euro. Le vittime designate: “grandi imprenditori” e professionisti, almeno cinque, da quanto emerge. “a mioin”: è l’avvertimento che il ministro con celerità diffonde via social. Sul fatto secondo quanto reso noto, la Procura di Milano ha aperto un’indagine peraggravata contro ignoti. Informati magistratura e Carabinieri che indagano.“Uso questo mezzo per dare pubblicità ad unain corso”, scrive il titolare della Difesa sul suo profilo X. “Un’assurda vicenda che inizia martedì con la chiamata di un amico, grande imprenditore, che mi chiede perché la mia Segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare.