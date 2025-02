Formiche.net - Cronicità e digitalizzazione. Strategie per l’inclusione e la sostenibilità

Grazie alla collaborazione di Formiche, dal 2022 la Fondazione Roche ha promosso una serie di incontri, accomunati dalla denominazione di “Tutto nella norma”, che hanno coinvolto rappresentanti istituzionali, operatori sanitari, pazienti ed esperti di tematiche sanitarie, cercando di stimolare un dibattito che coniugasse l’approfondimento di argomenti rilevanti per il Ssn con l’attenzione ai profili etici delle diverse questioni.Nel corso delle successive edizioni gli interventi dei vari relatori hanno consentito di elaborare contenuti di elevato valore, sia per la profondita? delle riflessioni sviluppate, sia per il livello di innovazione delle proposte che venivano discusse, anche ai fini di una possibile evoluzione del quadro normativo e di regolazione del Ssn. Per questo motivo, abbiamo pensato che i contributi condivisi all’interno dell’evento “Tutto nella norma” che ha avuto luogo lo scorso 18 novembre 2024 a Roma, presso il Centro studi americani, possano meritare una diffusione piu? ampia, con la speranza e l’ambizione che possano favorire una riflessione e una discussione piu? estesa in termini numerici e temporali.