Tpi.it - Crollano le vendite di Tesla in Europa: c’entrano le posizioni politiche di Musk?

Leggi su Tpi.it

Ledi auto elettricheinstanno diminuendo e, secondo alcuni analisti, la spiegazione andrebbe cercata nella contrarietà di molti consumatori rispetto alledi Elon, numero uno della casa automobilistica, che negli ultimi sei mesi si è affermato anche come esponente di punta dell’estrema destra nel mondo occidentale LEGGI ANCHE: Alla corte di Elon: cosìha dato vita alla sua Internazionale della destra.A gennaio 2025 lediin Germania sono diminuite del 59% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In Francia il crollo è stato del 63%, in Spagna del 75%. E anche nei Paesi scandinavi, dove le auto a batteria ormai dominano il mercato, l’azienda texana ha registrato brusche frenate: -38% in Norvegia e -44% in Svezia. Più leggero è stato il rallentamento nel Regno Unito (-8%), mentre in Italia le immatricolazioni sono rimaste stabili (+0,99%).