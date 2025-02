Tvplay.it - Crociato ko, tifosi della Juve sconcertati: che tegola

Un altro calciatore è costretto a interrompere anticipatamente la sua stagione per un grave infortunio, lo stesso che ha colpito altri colleghi in un’annata di certo non fortunataProsegue la lista dei calciatori gravemente infortunati in una stagione funestata, di fatto, da brutte notizie ogni settimana.ko,: che– Tvplay.it (Foto LaPresse, repertorio)Tra i club più sfortunati rientra senz’altro lantus che ha dovuto rinunciare già da ottobre a due calciatori, Gleison Bremer e Juan Cabal, entrambi costretti a saltare il prosieguostagione per la lesione del legamentodel ginocchio. Due infortuni che hanno costretto i bianconeri a tornare sul mercato a gennaio per rinforzare la difesa con gli arrivi di Renato Veiga e Lloyd Kelly, rispettivamente da Chelsea e Newcastle.