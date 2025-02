Vanityfair.it - Cristiano Malgioglio: «L'unica donna con cui andrei a letto è Jennifer Lopez. Channing Tatum? Se fosse gay sarebbe l’uomo della mia vita»

In un'intervista l'autore, in attesa di debuttare a Sanremo 2025 come co-conduttore, ha parlato a ruota libera dei suoi amori (quelli vissuti e quelli sognati) ma anchesua allergia al matrimonio: «Non ho mai pensato di sposarmi perché per natura sono infedele»