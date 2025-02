Lanazione.it - Crisi del settore moda in Valdarno. Incontro a Roma con il Sottosegretario Durigon

Arezzo, 06 febbraio 2025 – Ladel compartocontinua a rappresentare una sfida cruciale per ilAretino, una delle eccellenze della filiera produttiva toscana. Da tempo si discute su come affrontare le difficoltà dele individuare misure di sostegno efficaci per le imprese e i lavoratori coinvolti. In quest'ottica, si è svolto ieri aunpresso il Ministero del Lavoro, al quale hanno partecipato ilClaudio, l'onorevole Tiziana Nisini, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai e diversi operatori del. A margine del vertice,ha sottolineato attraverso i propri canali sociali l'importanza di mantenere vivo il dialogo tra istituzioni e imprese, considerandolo uno strumento essenziale per affrontare le difficoltà attuali e garantire un futuro solido al comparto.