Messinatoday.it - Crisi del commercio, le tasse locali non scenderanno nel 2025: le strategie di Finocchiaro

Leggi su Messinatoday.it

Nelimpossibile intervenire per ridurre l'Imu (forse nel 2026) e il canone di occupazione suolo, ridotta la Tari nel 2024 l'amministrazione Basile punta al piano commerciale per dare risposte ai negozianti dai conti in rosso. L'assessore alMassimo, dopo la seduta del 3.