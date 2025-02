Cracco senza freni su Masterchef | Perché sono andato via Come l’ha presa quando gli hanno tolto la Stella Michelin

Leggi su Open.online

Il nome di Carloè legato indissolubilmente con la televisione. O ancora meglio con, talent show culinario di cui è stato giudice per le prime sei stagioni dell’edizione italiana. Poi, nel 2017, l’addio: «È stata un’ottima scelta», ha confessato al podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli. «tornato a quello che mi piace di più», cucinare. La televisione però è rimasta una passione per il cuoco vicentino, che infatti dal 2021 è tornato sul piccolo schermo con Dinner Club, programma di Prime Video in cui lo chef viaggia per tutta l’Italia alla riscoperta delle tradizioni più autentiche: «La tv mi piace sempre. E Dinner Club non è un programma di cucina, ma intrattenimento».Il primo provino di: «stato duro, ho visto la gente esultare»Masi diventa giudici di? Il racconto di Carloè quanto meno curioso, ancherivela l’origine del suo personaggio da giudice severo e intransigente.