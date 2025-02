Ilgiorno.it - Cps, altro passo avanti verso il ritorno. Nuovo look per l’edificio ex Montana

Ildel Cps in città fa unin. Partiranno a breve gli interventi per la ristrutturazione del secondo piano della palazzina exdi via don Minzoni:già ospita da tempo i servizi di Asst Brianza e qui troveranno posto anche i nuovi ambulatori psichiatrici per l’assistenza sul territorio. La Giunta della sindaca Laura Borella ha da poco dato il via libera al piano di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione edilizia degli spazi destinati alla psichiatria, approvando nello stesso momento i due documenti. Gli ambulatori psichiatrici mancano a Lissone da ormai 15 anni: lo scorso anno era stata ufficializzata da Comune, Asst e Ambito di Carate la decisione di riattivare il Centro psico-sociale all’interno della palazzina di via don Minzoni, che per ospitare il servizio necessita però di consistenti opere di sistemazione.