Costretta a prostituirsi, le indagini

È stata dedicata alla ricostruzione dellesvolte su quel giro di prostituzione l’udienza di ieri nell’ambito del processo che vede imputate due uruguayane accusate di aver costretto alla strada una giovane connazionale. A parlare davanti al collegio giudicante è stato un ex investigatore della squadra mobile, il quale ha esposto gli accertamenti svolti dopo la denuncia della donna, partita come un caso di maltrattamenti a carico dell’ex marito. Il caso tornerà in aula il 2 aprile per sentire gli ultimi testimoni e (forse) discutere. Protagonista della vicenda è una giovane uruguayana, partita da Montevideo con la speranza di un lavoro. Spinta da quel miraggio di benessere, la ragazza ha affrontato il viaggio fino Ferrara con una valigia piena di speranze e sogni. Quello che però ha trovato nella città estense è stato soltanto il marciapiede.