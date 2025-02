Europa.today.it - Così Trump ha tagliato i fondi anche alle ong italiane

Leggi su Europa.today.it

A partire dalla mezzanotte del 7 febbraio l'intero personale dell'agenzia statunitense Usaid, specializzata in aiuti umanitari, andrà in congedo forzato. Non solo nel continente americano, manel resto del mondo. È solo una delle conseguenze dell'ordine esecutivo firmato dal presidente.