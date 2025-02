Linkiesta.it - Così la sinistra americana continua a voler perdere, felice e contenta

Il Democratic National Committee (insomma, il Partito democratico americano) ha aperto i suoi lavori con il presidente uscente Jamie Harrison che spiega le regole dell’elezione del suo vice: «Le regole specificano che quando abbiamo un candidato o un funzionario di genere non binario, l’individuo non binario non viene considerato né maschio né femmina, e i restanti sei funzionari devono essere equilibrati in termini di genere».Possiamo dire che la nuova frontiera dell’analisi della sconfitta è che non c’è stata nessuna sconfitta. Quod me nutrit me destruit, conosciuto ai più come tatuaggio sul basso ventre di Angelina Jolie, spero venga impresso all’ingresso delle Botteghe Oscure americane. Ciò che mi nutre è ciò che mi distrugge, e infatti a un certo punto, in questa riunione democratica, sono arrivati gli attivisti climatici di “Sunrise Movement” chevano a interrompere chiedendo: cosa pensate di fare coi milionari? Boh, non saprei, forse derubarli? Forse pagare la cauzione a Luigi Mangione?Se fossi un’analista di costume direi che, dopo il fallimento delle lotte per i diritti civili umiliati e trasformati in performance artistica, è arrivato il momento moda dei diritti sociali.