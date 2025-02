Ilgiorno.it - "Così ci hanno inferto una ferita"

"Un vulnus. Non so se ci siano gli estremi giuridici per chiedere un rimborso dell’abbonamento, ci vorrebbe un avvocato civilista e io sono sempre stato solo un penalista, ma di certo quanto accaduto è una, non si possono trattarei tifosi, abbonati o meno". Raffaele Della Valle è sempre il principe del Foro di Monza e. del Monza. Storico tifoso dei biancorossi, presenza fissa allo stadio negi anni della buona e della cattiva sorte (ha visto tutti gli spareggi clou), è desolato. "Speravo ancora nella salvezza ma vedere smantellare la squadra cosi sul mercato mi ha fatto molto male. Ci vuole rispetto per i tifosi, che i figli di Berlusconi vogliano vendere la squadra era noto, mala si deprezza e svilisce". Della Valle era stato capogruppo alla Camera del primissimo Governo Berlusconi per Forza Italia, poi le strade politiche si erano divise.