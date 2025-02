Gqitalia.it - Così adidas renderà la Formula 1 ancora più cool

Che la collabo trae Mercedes avesse un'enorme potenzialità si sapeva dal momento in cui è stata annunciata. Negli ultimi anni, la1 è diventata un fenomeno culturale: lo dimostrano le prime file ai Gran Premi affollate di celeb, la trasformazione dei piloti in icone globali, l'ossessione collettiva scatenata da Drive to Survive (e l'attesa per il film con protagonista Brad Pitt) e il corteggiamento dei grandi brand della moda ai paddock. Il motorsport ècome non lo è mai stato, e l'arrivo dinella categoria regina aggiunge un nuovo tassello alla sua ascesa.La nuova collezione diper il team Mercedes-AMG PETRONASIl legame tra il brand delle tre strisce e il Mercedes-AMG PETRONAS F1 prende forma con la presentazione della prima collezione dedicata al team e ai suoi tifosi.