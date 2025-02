Cultweb.it - Cosa succede se assumete curcuma tutti i giorni? Questa spezia è miracolosa

Leggi su Cultweb.it

La, unadorata utilizzata da millenni nella cucina e nella medicina tradizionale asiatica, è oggi sempre più apprezzata per i suoi straordinari benefici sulla salute. Ricca di curcumina, il suo principio attivo più potente, laè nota per le sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche. Maaccade realmente al nostro corpo se la assumiamo quotidianamente? Ecco tutto ciò che dovete sapere per sfruttare al meglio i suoi effetti benefici.Lasi ottiene da una radice (come lo zenzero). Il suo colore giallo vibrante serve anche come colorante alimentare. Ha un sapore forte e pungente, ma molto piacevole. Consumata con pepe nero, il suo assorbimento aumenta fino a 20 volte. Va sempre accompagnata a grassi sani come olio d’oliva che aumentano la sua biodisponibilità.