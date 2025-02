Linkiesta.it - Cosa serve ai ristoranti italiani per tornare ad attirare i giovani talenti

Può sembrare una frase fatta, ma se l’obiettivo è risollevare la ristorazione italiana, restituendole appeal tra le nuove generazioni, non si può che partire dalla scuola.La situazione in cui si trovano gli istituti alberghieri in Italia oggi è lo specchio di un settore in crisi di identità, alle prese con una cronica carenza di manodopera e, di conseguenza, di addetti qualificati. Le iscrizioni negli alberghieri si sono quasi dimezzate nel giro di dieci anni e i fondi a disposizione di questi istituti sono sempre di meno. Non è un caso che tra i ragazzi e i genitori permane la percezione errata che si tratti di scuole di serie B.Dopo la crescita delle iscrizioni in linea con il boom dei programmi di cucina in tv, l’attrattività della ristorazione è messa in discussione dai macro trend, demografici e anagrafici, che caratterizzano il mercato del lavoro.