Oasport.it - Cosa è successo a Lindsey Vonn: uscita in superG ai Mondiali, ansia per la spalla

Leggi su Oasport.it

ha avuto un avvicinamento complicato aldei2025 di sci alpino, visto che alla vigilia della sua prima gara sulle nevi di Saalbach (Austria) aveva accusato un malanno di stagione (non si era ancora appurato se fosse un semplice raffreddore o un’influenza) e nella serata di ieri aveva postato una foto su Instagram mentre faceva l’aerosol.La fuoriclasse statunitense, tornata in scena in questa stagione dopo quasi sei anni di assenza dal Circo Bianco, sperava di fare la grande sorpresa sulla pista intitolata a Ulli Maier, ma la gara della 40enne è durata soltanto una trentina di secondi: dopo essere transitata al primo intermedio con un ritardo di quattordici centesimi, l’americana si è agganciata a una porta con ladestra ed è andata in rotazione.La Campionessa Olimpica di discesa a Vancouver 2010, scesa con il pettorale numero 30, si è prontamente fermata e ha terminato la propria corsa, ma il contraccolpo preso in quel passaggio potrebbe avere delle conseguenze.