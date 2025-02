Linkiesta.it - Cosa c’entra il riscaldamento globale con l’aumento dei roditori nelle nostre città

Leggi su Linkiesta.it

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – A novembre ho comprato una nuova giacca invernale, volutamente più leggera rispetto ai modelli che ho avuto finora. Vivo a Milano,dall’umidità degna di Bangkok che ha visto la sua temperatura media aumentare di circa 2,5°C nel giro di quarant’anni. Ormai il “vero freddo”, con il termometro sotto lo zero anche dopo l’alba o durante le prime ore della notte, è un lontano ricordo, al di là di qualche settimana che climatologi e meteorologi non hanno paura a definire eccezionale. Ho un ricordo ben preciso del tragitto casa-scuola in bicicletta quando ero al liceo: gli occhi che lacrimavano a causa del freddo e del vento tagliente. In questo periodo, pedalando verso la redazione de Linkiesta, arrivo spesso accaldato e con la classica gocciolina che scivola lungo la tempia.