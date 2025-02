Serieanews.com - Cosa apprendiamo dalla conferenza di Manna (e alcune domande che nascono spontanee)

A bocce ferme e a mente fredda, alcuni passaggi che non mi tornano nelladel ds del Napoli e che mi piacerebbe approfondire:è andato storto?di(eche) – (Foto dastampa) – serieanews.comHo apprezzato molto l’iniziativa di Giovanni(o di chi per lui) di spiegareè successo e metterci la faccia: in questo mondo dove niente sembra mai colpa di nessuno e tutti continuano impuniti a far danni è un gesto encomiabile, da uomo vero, e già solo per questo merita tanta stima umana.Nella vita si può sbagliare, anche se giochi con milioni di euro e con i sogni di milioni di cristiani, ma per me già solo ammettere le proprie responsabilità mi porta a dire “Va bene, è andata così. Guardiamo avanti e facciamolo con te”.