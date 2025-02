Ilgiorno.it - Corso Umberto rimesso a nuovo. Secondo lotto al conto alla rovescia

Leggi su Ilgiorno.it

Prenderanno il via entro la primavera i lavori di sistemazione di, la strada principale di Gambolò. L’esecutivo, presieduto dal sindaco Antonio Costantino, ha deliberato ildegli interventi che costeranno un milione e 250mila euro, 500mila dei quali finanziati dRegione. "Si tratta della strada più importante – spiega il sindaco – una sorta di biglietto da visita della città che deve essere valorizzata. Abbiamo previsto delle modifiche della viabilità per renderla meglio percorribile e l’aumento delle aree verdi". Sul tema dei parcheggi non è mancata la polemica con le opposizioni che lamentavano la loro riduzione. "Non è così – ribatte il sindaco – saranno semplicemente più ordinati". Il primosi chiuderà in primavera, poco prima del via del. U.