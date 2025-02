Lanazione.it - Corso di musica dedicato ai disc jockey

Cinquanta ore per muovere i primi passi nel mondo dele delle produzionili. CasermArcheologica di Sansepolcro e Focus Crew, in collaborazione con Cescot e grazie a fondi regionali, hanno attivato unad appassionati diche si svolgerà negli spazi di via Niccolò Aggiunti 55 da fine febbraio. Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 34 anni, attualmente inoccupati o studenti senza obbligo di frequenza, residenti o domiciliati in Regione Toscana. Il laboratorio sarà condotto da Andrea Barone e gli obiettivi delsono molti e stimolanti: fornire una panoramica della produzionele, del songwriting e del DJing; apprendere l’uso della strumentazione tecnica, sviluppare le capacità di scrittura per lae introdurre i partecipanti alle performance dal vivo.