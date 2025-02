Ilrestodelcarlino.it - Corso di medicina, la retta è di 20mila euro

Sono stati presentati come una grande opportunità per i giovani e il territorio, ma i corsi dell’università privata Link Campus non sono certo alla portata di tutti. Nel bando per l’iscrizione ai corsi universitari di2024/2025 ci sono rette che superanoper il primo anno e scendono al massimo a 19.800 per i restanti. Si chiedono duemilain forma di acconto per la pre-immatricolazione (più imposta di bollo di 16) e poi, se ammessi, il saldo della prima rata (3.200), più la tassa regionale entro agosto; la seconda rata da 4.950entro metà novembre; e ancora la terza e la quarta, sempre da 4.950, entro gennaio e marzo. Anche questo tema, oltre ai contributi delle università private alla Lega, è stato oggetto di forti contestazioni da parte della politica, alle quali in aula ha risposto l’altroieri il vicepresidente Filippo Saltamartini.