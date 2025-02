Justcalcio.com - Corriere dello Sport – per Thiago Motta la Champions è più di un dovere

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-06 09:13:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:O ra tocca atrovare un ordine logico in campo e dare un senso compiuto al mercato della Juve. Deve pilotarla in. Il traguardo vale come un’assicurazione sulla vita o un obbligo di riscatto sulla panchina. Io spendo, te porti i risultati. Quasi 200 milioni investiti in estate, esclusi i 21 di bonus e gli oneri accessori (commissioni agli agenti) per condurre Di Gregorio, Thuram, Douglas Luiz, Koopmeiners, Adzic, Conceiçao, Nico Gonzalez, Cabal e Kalulu alla Continassa. Altri 34,8 sono entrati nel conto economico a gennaio, senza considerare ulteriori 12,5 di premi “al raggiungimento di determinati obiettiviivi”, come si legge nei comunicati relativi agli acquisti di Alberto Costa (definitivo) e Kelly (obbligo di riscatto) oltre ai prestiti (secchi ma onerosi) di Renato Veiga e Kolo Muani.