Sport.quotidiano.net - Corrado benedice il mercato nerazzurro: "Con giovani prospettici futuro garantito"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"In questoabbiamo fatto ciò che ci serviva". Il presidente del Pisa Sporting Club, Giuseppe, appare rilassato e soddisfatto nella Sala Baleari del Comune di Pisa. A margine della conferenza stampa relativa al ricavato della Partita del Cuore dello scorso 16 novembre alla quale ha presenziato,ha commentato la finestra di calcioappena conclusa: "Quella invernale è una sessione di riparazione, e noi non avevamo nulla da riparare, se non dinamiche createsi dagli infortuni e dalle partenze". Si pensi all’innesto di Sernicola sull’esterno. Oltre all’ex calciatore della Cremonese, sono arrivati inanche Meister, Castellini e Solbakken (con quest’ultimo che sarà presentato questa mattina). Quattro innesti di giocatori: Sernicola è un ’97, mentre gli altri tre sono nati nel nuovo millennio: 2000 Solbakken, ‘03 gli altri due.