Lapresse.it - Coppa Italia, Milan-Roma 3-1: rossoneri in semifinale

Ilsupera per 3-1 laa San Siro nella gara valida per i quarti di finale die conquista l’accesso in. A segno l’ex giallorosso Tammy Abraham che firma il vantaggio rossonero al 16? di testa e poi sigla la sua doppietta al 42? dopo un’azione in contropiede. Nella ripresa la riapre Dovbyk al 64?, ma la squadra di Conceicao cala il tris con il neoacquisto Joao Felix al 72?. Iinse la vedranno con la vincente della sfida tra Lazio e Inter in programma il 25 febbraio.Il @acstrappa il pass per ladi #Frecciarossa!!! ??#pic.twitter.com/DmuS6Kya55— Lega Serie A (@SerieA) February 5, 2025