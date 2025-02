Internews24.com - Coppa Italia Inter, derby in semifinale? Gli scenari nel tabellone dopo Milan Roma

di Redazione, possibilecon ilin: Ecco la situazione delin attesa della sfida dei neroazzurri contro la LazioIlha recentemente ottenuto l’accesso alle semifinali di, superando lacon un convincente 3-1 a San Siro grazie all’ex Tammy Abraham, autore di una doppietta, e dal neoacquisto Joao Felix. Il risultato di questo quarto di finale avrà un grande impatto su possibilifuturi, segnando la possibilità di unese in. Semifinali che, ricordiamo, si svolgeranno il 2 aprile e il 15 aprile. Se l’dovesse prevalere sulla Lazio, si assisterebbe a un altro capitolo della storica rivalità cittadina. Questo non solo aggiungerebbe tensione al clima già vibrante della competizione, ma potrebbe anche portare a un numero record dinel corso della stagione, poiché le due squadre si sono già affrontate in campionato e nella finale di Super