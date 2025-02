Liberoquotidiano.it - Coppa Italia, il Milan piega la Roma e vola in semifinale

felix. Non è ancora quello della piena rinascita ma intanto ha ripreso a correre ed esaltarsi con i suoi nuovi arrivi tenendo vive le sue ambizioni anche in. Con una doppietta nel primo tempo dell'ex di turno Tommy Abraham e la rete del neoacquisto Joao Felix su assist dell'altra new entry invernale Gimenez, il Diavolo riveduto e corretto dà una spallata alle aspettative dellache al trofeo nazionale puntava molto considerandolo la via più breve per un posto in Europa League. Laè conquistata per 3-1 con forza, volontà e tanta qualità dai rossoneri che escono da San Siro tra gli applausi del suo pubblico, felice di poter ammirare nel secondo tempo i 'gioielli' del mercato di ripazione mai così preziosi per dare slancio, vigore e forza ad un Diavolo che aveva necessità di una scossa.