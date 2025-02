Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Conceiçao: "Sono soddisfatto ma bisogna migliorare ancora"

Milano, 5 febbraio 2025 – La doppietta dell’ex e il graffio dei nuovi arrivati. Il Milan batte 3-1 la Roma e si guadagna il pass per le semifinali didove affronterà la vincente del quarto di finale tra Inter e Lazio. Un successo maturato con una prestazione convincente del collettivo rossonero, partito con il turbo innestato e passato in vantaggio al quarto d’ora con il colpo di testa vincente di Abraham su pennellata dal fondo di Theo Hernandez, bravo a fiondarsi sulla respinta di Svilar su tiro di Reijnders e a crossare per la testa del compagno. Lo stesso asse che al 42’ ha confezionato sugli sviluppi di un’azione nata da un recupero a centrocampo un 2-0 che ha smorzato gli entusiasmi di una Roma che nella fase centrale del primo tempo aveva provato a reagire colpendo una traversa con il colpo di testa di Pisilli.