Romadailynews.it - Copernicus, gennaio 2025 e’ stato il piu’ caldo mai registrato

Ile’ilmaia livello globale, con una temperatura media della superficie superiore di 0,79 gradi Celsius rispetto alla media del1991-2000, ha riferito oggi ilClimate Change Service (C3S), finanziato dall’UE. La temperatura di superficie e’ stata di 1,75 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali, mentre la temperatura media sulla terraferma europea e’ aumentata di 2,51 gradi rispetto alla media del1991-2000. “Al di fuori dell’Europa, le temperature sono statealte della media nel nord-est e nel nord-ovest del Canada, in Alaska e in Siberia. Sono state superiori alla media anche nel Sud America meridionale, in Africa e in gran parte dell’Australia e dell’Antartide”, si legge in un rapporto. La temperatura media della superficie del mare tra i 60 gradi nord e i 60 gradi sud ha raggiunto i 20,78 gradi Celsius, il secondo livello dialto mai, dopo il2024.