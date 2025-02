Lanazione.it - Coordinamento Onda: “Serve discutere il Piano verde di Firenze con i cittadini”

Leggi su Lanazione.it

, 6 febbraio 2025 - "Troviamo urgente la pubblicazione" sul sito del Comune, "deldelapprovato dalla Giunta prima dell'approvazione del Consiglio, come indica la legge regionale sulla partecipazione n.46/2013conoscenza di tutti e della sua discussione". A dirlo è(Organismo nazionale difesa alberi),di comitati e associazioni ambientaliste, che si unisce alla richiesta di Italia Nostra die del Comitatopubblico. "Chiediamo che neldelvenga specificato cosa e come si intende agire per la tutela, la cura e la salvaguardia delle alberature storiche esistenti, patrimonio e memoria della comunità". Per, "le partecipazioni simboliche che ha finora promosso questa amministrazione non sono sufficienti per tutelare il patrimonio arboreo didirettamente collegato alla salute pubblica dei fiorentini".