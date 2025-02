Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Como, l’elenco completo: cinque assenti per Thiago Motta, prima chiamata per Kelly. La decisione su Cambiaso

È stata resa nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per match che domani la Juve giocherà in casa del Como, che aprirà la 24esima giornata di Serie A. Out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, oltre agli infortunati Kalulu e Cambiaso, con l'esterno che non è riuscito a recuperare per la trasferta. Prima convocazione per il neo acquisto Kelly.

???? called ? for #?? Powered by @beewise pic.twitter.com/qayykcrbhM—ntusFC ???? (@ntusfcen) February 6, 2025

LA LISTA 1 Perin2 Alberto4 Gatti5 Locatelli67 Conceicao8 Koopmeiners9 Vlahovic10 Yildiz11 Gonzalez12 Veiga16 McKennie17 Adzic19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 Mbangula

Leggi su Juventusnews24.com