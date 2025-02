Juventusnews24.com - Convocati Como per la Juve, tanti volti nuovi per Fabregas: l’elenco completo per la sfida contro i bianconeri – FOTO

Sono ufficiali le scelte di Fabregas che ha comunicato i convocati del Como per la Juve: la lista con tutti i giocatori presenti in lista per la sfida contro i bianconeri arrivati negli ultimi giorni di mercato come Smolcic, Valle, Ikonè e Douvikas.

Portieri: Vigorito, Reina, Butez.
Difensori: Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Smolcic, Valle, Van der Brempt, Lesjak.
Centrocampisti: Strefezza, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.
Attaccanti: Cutrone, Douvikas, Ikoné, Diao, Chinetti.